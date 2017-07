Destiny 2 – Das neue Hub „The Farm“ stellt sich im Video vor

Zum kommenden MMO-First-Person-Shooter-Mix Destiny 2 ist ein neues Video verfügbar, in dem euch das neue Hub, genannt „The Farm“ etwas näher vorgestellt wird.

Bungie’s Narretive Lead Ryan Ebenger nimmt euch mit in dem nachfolgenden kommentierten Trailer auf einen Trip und zeigt euch, was euch im neuen Farm-Hub alles erwartet und natürlich auch wie dieser aussehen wird.

Destiny 2 soll in verschiedenen Versionen am 6. September 2017 für Playstation 4 und Xbox One sowie am 24. Oktober 2017 für PC erscheinen. Weiterhin ist eine Destiny 2 Beta-Test-Phase für Ende Juli 2017 geplant, an der zunächst Destiny 2-Vorbesteller, später dann auch alle anderen interessierten Spieler teilnehmen können.

Destiny 2: Tour of the New Social Space “The Farm” – IGN First