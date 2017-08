Destiny 2 – “Was ist Destiny 2″-Trailer erschienen

Nächste Woche, am 6. September 2017, erscheint der Action-Shooter Destiny 2. Für jene, welche das Destiny-Universum noch nicht kennen, sowie für Fans, die sich einen Überblick darüber verschaffen wollen, was Destiny 2 zu bieten hat, haben Activision und Bungie einen informativen Trailer veröffentlicht.

Destiny 2 bietet eine spannende Story-Kampagne, viele neue Orte und Abenteuer sowie Aktivitäten für jeden Spielertypus, also sowohl Einzelspieler-Gameplay als auch kooperatives und kompetitives Gameplay.

Destiny 2 erscheint am 6. September 2017 für Playstation 4 und Xbox One. Die PC-Version soll am 24. Oktober 2017 folgen und wird über den Online-Spieledienst Battle.net von Blizzard Entertainment erhältlich sein.

Destiny 2 – Offizieller „Was ist Destiny 2?” Trailer [DE]