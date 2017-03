Destiny 2 – „Last Cell“-Teaser veröffentlicht und PS4-exklusive Inhalte bestätigt

Dass Bungie und Activision mit Destiny 2 in die nächste Runde gehen werden, ist seit langem bekannt, gleichwohl Activision bisher die Fortsetzung des Weltraum-MMOs noch nicht angekündigt hatte. Gerüchte als auch Anzeichen gab es immer wieder, und eine Art Bestätigung erfolge bereits mit dem Activision Jahresbericht im vergangenen Februar 2016.

Destiny 2 sollte diesem Bericht zufolge im aktuellen Jahr 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen und das trifft offenbar auch zu. Als Release-Zeitraum gilt September 2017, konkreter Termin: tba, als gesichert. Gleiches gilt auch für die erneut bis Herbst 2018 bestätigten Playstation 4 exklusiven Inhalte. Und mit dem ersten offiziellen Destiny 2 „Last Cell“-Teaser-Trailer wirft Activision schon mal einen Appetithappen aus und kündigt an, dass der vollständige Destiny 2 „Last Cell“-Trailer am morgigen Donnerstag, 30. März 2017, 10:00 AM PT (19.00 Uhr MEZ) veröffentlicht werde.

Destiny 2 – Last Call Teaser Trailer | PS4