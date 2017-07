Destiny 2 – Offener Betatest verlängert und jede Menge Gameplay verfügbar

Bungie hat bekanntgegeben, dass die Destiny 2 Open Beta um einige Stunde verlängert wird. Folglich wird der offene Betatest, nicht wie zunächst geplant, heute Abend (deutsche Zeit) enden, sondern erst am morgigen Dienstag, 25. Juli 2017, 18.00 Uhr US-Zeit, dass entspricht Mittwochmorgen, 26. Juli 2017 um 3.00 Uhr unserer Zeit.

Weiterhin könnt ihr euch nachfolgend jede Menge zum Teil kommentiertes Destiny 2 Gameplay anschauen. Zu sehen gibt es unter anderem viel Feuer- und Kampf-Action, ihr könnt einen Eindruck von den verschiedenen Gegnern, Umgebungen als auch Strikes erhalten und auch das neue Destiny 2 Hub The Farm in Augenschein nehmen.

Destiny 2 soll am 6. September 2017 in verschiedenen Versionen inklusive einer Destiny 2 Collector’s Edition für Playstation 4 und Xbox One und am 24. Oktober 2017 auch für PC erscheinen.

