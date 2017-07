Destiny 2 – Offizieller Open-Beta-Launch-Trailer veröffentlicht

Bungie hat zum kommenden MMO-First-Person-Shooter-Mix Destiny 2 den sogenannten offiziellen Open-Beta-Launch-Trailer veröffentlicht und stimmt damit auf die bald beginnende Destiny 2-Beta-Test-Phase ein.

Einen Vorabzugang zur Destiny 2 Beta erhaltet ihr, wenn ihr Destiny 2 wahlweise für Playstation 4 oder Xbox One vorbestellt. Playstation 4-Spieler können dann ab dem 18. Juli 2017 starten, Xbox One-Spieler ab dem 19. Juli 2017. PC-Spieler, die ebenfalls, wie angekündigt, in den Genuss einer Beta kommen sollen, müssen sich allerdings noch etwas gedulden. Ein konkreter Starttermin steht aktuell noch nicht fest.

Aber auch ohne eine Destiny 2 Vorbestellung könnt ihr ab dem 21. Juli 2017 auf PS4 und/oder Xbox One in den Genuss der Beta kommen. Allgemeingültig endet die Destiny 2 Beta-Test-Phase am 23. Juli 2017.

Die Destiny 2 Beta selbst wird euch die Eröffnungs-Kampagne bieten, dazu einen Koop-Strike als auch den neuen PvP-Modus Countdown. Bereits gestern konntet ihr euch auch anhand eines neuen Videos einen ersten Eindruck vom neuen „Farm“-Hub machen.

Destiny 2 soll am 6. September 2017 in verschiedenen Varianten und als Collector’s Edition für Playstation 4 und Xbox One und am 24. Oktober 2017 für PC erscheinen.

Destiny 2 – Official Open Beta Launch Trailer