Destiny 2 – Releasetermin, Trailer und Ablauf der Beta-Phase veröffentlicht

Während der E3 2017 Pressekonferenz von Sony wurde nicht nur ein neuer Destiny 2 Trailer, sondern auch die Playstation 4 exklusiven Spielinhalte näher vorgestellt.

Im Zuge dessen haben Activision und der zuständige Entwickler Bungie auch den neuen Release-Termin als auch den zeitlichen Ablauf der Destiny 2 Beta veröffentlicht.

Destiny 2-Trailer “Unsere dunkelste Stunde” [DE]

Ursprünglich sollte Destiny 2 am 8. September 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Dieser Veröffentlichungstermin wurde jetzt, zumindest für Konsolen, um zwei Tage nach vorne gezogen, sodass Destiny 2 ab dem 6. September 2017 für Playstation 4 und Xbox One und ab dem 24. Oktober 2017 für PC erhältlich sein soll.

Destiny 2 Developer Interview + PC Release Date!

Neben den genauen Veröffentlichungsterminen von Destiny 2 wurde in einem Interview mit Geoff Keighley ebenfalls bestätigt, das sowohl die Playstation 4 Pro- als auch die Xbox One X-Version mit einer Bildrate von 30 fps laufen werden.

Destiny 2 Beta Ablauf:

Vorbesteller von Destiny 2 auf Playstation 4 dürfen ab dem 18. Juli um 19:00 Uhr (MEZ) in die Pre-Order Beta starten, während es für Xbox One-Vorbesteller einen Tag später, also dem 19. Juli um 19:00 Uhr (MEZ), los geht.

Ab dem 21. Juli um 19:00 Uhr (MEZ) dürfen alle Playstation 4- und Xbox One-Spieler die offene Beta von Destiny 2 antesten. Die Konsolen-Beta-Phase endet offiziell am 24. Juli um 06:00 Uhr (MEZ).

Destiny 2 PC-Spieler müssen sich leider noch etwas länger gedulden. Die Destiny 2 PC-Beta ist für August 2017 geplant. Genauere Informationen zur Detiny 2 PC-Beta sollen in Kürze folgen.

Wer sich für die Playstation 4-Version von Destiny 2 entschieden hat, darf sich gleich zu Beginn auf einige exklusive Inhalte freuen.

Destiny 2 – Official PlayStation Exclusive Content Trailer

Alle Destiny 2 Playstation 4-Spieler erhalten einen zusätzlichen Kooperativen Strike für drei Spieler (Lake of Shadows), eine zusätzliche Karte (Retribution Crucible Map) als auch ein in Blau und Weiß gehaltenes Schiff, spezialisierte Ausrüstungssets sowie das exotische Scharfschützengewehr Borealis.

Destiny 2 soll am 6. September 2017 für Playstation 4 und Xbox One in verschiedenen Varianten erscheinen. Die PC-Fassung von Destiny 2 soll am 24. Oktober 2017 folgen.