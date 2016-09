Destiny: The Collection – Exklusive PS4-Inhalte in Trailer vorgestellt

Am morgigen Dienstag, 20. September 2016 erscheint nicht nur der neue Destiny-DLC “Rise of Iron”, sondern auch mit Destiny: The Collection eine Destiny-Spiele-Sammlung, die, neben dem Hauptspiel, alle bisher erschienenen Erweiterungen inklusive “Rise of Iron” beinhaltet.

Käufer der Destiny: The Collection-Version für Playstation 4 dürfen sich dabei auf exklusive Extras freuen. Zum einen wird es die Multiplayer-Karte „Icarus“ geben als auch das „Timeless Tereshkova Schiff“. Zum anderen sind noch eine Quest mit dem Namen „Show of Strenght“ als auch Inhalte aus der „König der Besessenen“-Erweiterung dabei, die bis Herbst 2017 ausschließlich auf Playstation 4 spielbar sein werden.

Weiterhin können sich Fans und Spieler mit einer Destiny: The Collection Vorbestellung den Eisen-Gjallarwing-Sparrow als auch den Eisen-Gjallarhorn Raketenwerfer als weitere Boni sichern.

Destiny: The Collection erscheint, ebenso wie die Destiny-Erweiterung Das Erwachen des eisernen Lords (Engl. „Rise of Iron“) am 20. September 2016 für Playstation 4 und Xbox One. Die vorbenannten Inhalte, die auch im nachfolgenden Trailer zu sehen sind, stehen exklusiv Käufern der Playstation 4-Version zur Verfügung.

Destiny – The Collection PlayStation Exclusive Content Trailer | PS4