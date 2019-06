Destroy All Humans! – Remake Entwickler-Video inkl. Interview und Gameplay von der E3 2019

THQ Nordic kündigte das Destroy All Humans! Remake kurz vor der E3 2019 offiziell an und liefert nun im Zuge der Messe weitere Einblicke in das bunt-verrückte Alientreiben, welches 2020, konkreter Termin: tba, für PC sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen soll.

Im nachfolgenden Video kommen die Entwickler Black Forest Games zu Wort und gewähren einige informative Einblicke in die Entstehung des Destroy All Humans! Remakes. Dazu gibt es natürlich auch eine ordentliche Packung Gameplay in Augenschein zu nehmen.

Destroy All Humans! Developer Interview at E3 2019

Nachfolgend könnt ihr euch auch nochmals eine etwas erweiterte Fassung des Destroy All Humans! Remake Ankündigungstrailers anschauen und weitere Infos zu den bereits bekannten Neuerungen könnt ihr diesem Beitrag entnehmen.

Destroy All Humans REMAKE Trailer (E3 2019)