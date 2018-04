Detroit: Become Human – Drei Komponisten verleihen den Protagonisten musikalisch eine eigene Identität

Am 25. Mai 2018 soll der Science-Fiction-Thriller Detroit: Become Human exklusiv für Play Station 4 erscheinen und lässt euch in die Rolle von drei Androiden schlüpfen, die mit der Zeit ein eigenes Bewusstsein entwickeln und Standards der Gesellschaft im Jahr 2040 hinterfragen.

Die Geschichten der drei Protagonisten in Detroit: Become Human sind ineinander verwoben. Eure Aktionen und Entscheidungen bilden die Grundlage für den erzählerischen Verlauf. So sollen euch schwierige Möglichkeiten, moralische Zwickmühlen und kritische Entscheidungen erwarten, die auch Einfluss auf das Schicksal und die Zukunft der jeweiligen Figuren haben werden.

Damit die Geschichten lebendig wirkt, haben Entwickler Quantic Dream und Publisher Sony ein neues Video veröffentlicht, das sich rund um den Soundtrack von Detroit: Become Human dreht. Die Besonderheit hierbei ist, dass sich das Studio für drei verschiedene Komponisten entschieden hat und jeder zuständig für einen der Androiden ist, um ihnen Leben einzuhauchen.

So werden die kalten, mechanischen Verhaltenszüge von Connor mit vornehmlich elektronischen Klängen von Nima Fakhrara hervorgehoben, während Karas Suche nach Identität, Liebe und Empathie von Philip Sheppard’s emotionaler Musik begleitet wird. Die eher epischen Melodien von John Paesano werden Markus bei seinem erhabenem Abenteuer begleiten.



Im veröffentlichtem Trailer zum Soundtrack habt ihr eine einmalige Gelegenheit, einen Blick auf die tägliche Arbeit der drei Komponisten zu werfen. Hier könnt ihr euch noch einmal den Inhalt der digitalen Deluxe-Edition von Detroit: Become Human anschauen, bei dem auch der Soundtrack enthalten ist!

Detroit: Become Human – Soundtrack-Trailer