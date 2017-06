Detroit: Become Human – E3 2017 Character-Trailer veröffentlicht

Während der Sony E3 2017 Pressekonferenz wurde, neben vielen anderen Titeln, auch ein neuer Trailer zu Detroit: Become Human präsentiert.

Detroit: Become Human wurde erstmals auf der Paris Games Week 2015 mit einem ersten Videos, in welchem Kara näher vorgestellt wurde, angekündigt. Während der E3 2016 war der Charakter Connor das Thema des Detroit: Become Human Trailers.

Im aktuellen Fall wird als letzter spielbarer Charakter Markus näher vorgestellt und in einem sehr emotionalen Video präsentiert.

Detroit: Become Human wird von Quantic Dream exklusiv für Playstation 4 und Playstation 4 Pro entwickelt. Angekündigt als Neo-Noir-Titel präsentiert Detroit: Become Human eine Zukunft, in der Androiden wie Menschen aussehen und in jedem Bereich der Gesellschaft vorzufinden sind.

Die meisten dieser Androiden folgen ihren Befehlen, aber es gibt einige wenige, welche ihren Platz in der Gesellschaft in Frage stellen. Diese Androiden werden als Deviants bezeichnet. Das Besondere an ihnen: sie scheinen zu Emotionen fähig zu sein…

Nach Angaben von Quantic Dream haben alle Entscheidungen in Detroit: Become Human Konsequenzen und können über Leben und Tod entscheiden.

Leider wurde noch kein finaler Releasetermin für das interaktive Drama Detroit: Become Human genannt.

Detroit: Become Human – Character Trailer – E3 2017 [PS4]