Detroit: Become Human – Goldstatus erreicht und Geiselnahme-Demo ab sofort verfügbar

Quantic Dream und Sony haben bekanntgegeben, dass Detroit: Become Human offiziell den Goldstatus erreicht hat. Damit steht der geplanten Veröffentlichung am 25. Mai 2018 exklusiv für Playstation 4 nichts mehr im Wege. In Detroit: Become Human schlüpft ihr die Rollen der drei Protagonisten Markus, Kara und Connor und ihr werdet schwerwiegende Entscheidungen treffen müssen, mit denen der Verlauf der grundlegenden Geschichte beeinflusst wird.

Einen passenden Vorgeschmack liefert auch die seit heute offiziell verfügbare Geiselnahme-Demo, die ihr ab sofort aus dem Playstation Store beziehen könnt. Erlebt in dieser die Einführungsszene des filmisch inszenierten Thrillers und erfahrt, wie tief die Entscheidungen, die ihr treffen müsst, schon zu Beginn des Abenteuers den Spielverlauf beeinflussen. Ihr schlüpft in der Demo die Rolle des Androiden Connor und es gilt knifflige Situationen zum meistern. Außerdem erlebt ihr, was es bedeutet, schon zu diesem Zeitpunkt über Leben und Tod zu entscheiden.

Detroit: Become Human entführt euch in das Jahr 2038. Die Künstliche Intelligenz, allgegenwärtig, hat ein eigenes Bewusstsein entwickelt und lehnt sich gegen die Unterdrückung durch den Menschen auf. In der Rolle der drei Protagonisten Markus, Karas und Connor müsst ihr immer wieder schwerwiegende Entscheidungen treffen und auf diese Weise beeinflusst ihr den Verlauf der Geschichte.