Detroit: Become Human – Launch-Trailer stimmt auf anstehenden Release ein

Nur noch wenige Tage, dann erscheint das Action-Adventure Detroit: Become Human exklusiv für Playstation 4-Konsolen. Passend dazu wurde, natürlich, der obligatorische Launch-Trailer veröffentlicht, der nochmals explizit auf den anstehenden Release hinweist.

Detroit: Become Human wurde von Quantic Dream entwickelt und wird ab kommenden Donnerstag, 25. Mai 2018 offiziell für PS4 verfügbar sein. Das Action-Adventure wird euch in ein zukünftiges fiktives Detroit entführen und ihr werdet erleben, was es heißt, in einer Welt zu leben, in der viele Bereiche von Androiden und nicht mehr von Menschen besetzt sind. Roboterhelfer, die aussehen wie Menschen, sollen den Alltag erleichtern, dem Menschen jedoch nicht schaden. Aber was passiert, wenn die künstliche Intelligenz sich selbst entdeckt – mehr noch: wenn Maschinen ihre Fähigkeiten nicht nur stetig weiter entwickeln und dabei erfahren, dass Emotionen nicht nur einfach programmierte Nullen und Einsen sind, sondern verschiedenste die Androiden bewegende Regungen zur Folge haben?

Detroit: Become Human – Launch Trailer | PS4

Auch Detroit: Become Human wird natürlich eine Vielzahl an Trophäen bieten, die erspielt werden können und wir werden euch selbstverständlich einen passenden Detroit: Become Human Trophäen Leitfaden anbieten.