Detroit: Become Human – Neuer Trailer zum Science-Fiction-Adventure erschienen

Am 25. Mai 2018 soll Detroit: Become Human für PlayStation 4 auf den Markt kommen. Zum Science-Fiction-Abenteuer ist unlängst ein weiteres Video erschienen. Der sogenannte Narrative Trailer stellt einige weitere Charaktere daraus vor.

Detroit: Become Human wird von dem in Paris ansässigen Quantic Dream-Studio entwickelt. Die Franzosen produzierten in der Vergangenheit bereits vielbeachtete Adventures wie Fahrenheit (2005), Heavy Rain (2010) und Beyond: Two Souls (2013). Der kommende Thriller führt uns ins Jahr 2038. Wir erleben die Abenteuer dreier Androiden, welche um die zukünftige Existenz ihrer Art bangen müssen und sich während einer Selbstentdeckungsreise folgenschweren Entscheidungen ausgesetzt sehen. Der PlayStation 4-exklusiv-Titel soll auch eine deutsche Sprachausgabe enthalten.

Detroit: Become Human | Narrative trailer | PS4