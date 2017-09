Detroit: Become Human – TGS 2017 Trailer veröffentlicht

Quantic Dream haben im Zuge der Tokyo Game Show 2017 einen weiteren Trailer zum kommenden Action-Adventure-Mix Detroit: Become Human veröffentlicht, den ihr euch nachfolgend anschauen könnt.

Die Idee zu Detroit: Become Human entstand mit KARA, einem Androiden, der wie ein Mensch aussieht und erkennt, dass sie als Maschine offenbar zu Gefühlen fähig ist. Dies Idee wurde zunächst in Form einer Tech-Demo 2012 präsentiert und hat sich zwischenzeitlich nachhaltig zu einem durchaus sehr interessanten Projekt gemausert, denn Quantic Dream will mit Detroit: Become Human auch versuchen der Frage auf den Grund zu gehen, was das Mensch sein ausmacht und wie sich die Welt unter Umständen ändern würde, wenn Androiden Gefühle entdecken und zeigen.

Detroit: Become Human soll, wie zuletzt während der E3 2017 von Quantic Dream bekanntgegeben, im Verlauf des kommenden Jahres 2018 exklusiv für Playstation 4 erscheinen. Ein konkreter Release-Termin wird zu gegebener Zeit gesondert mitgeteilt.

Detroit Become Human』Tokyo Game Show 2017 トレーラー