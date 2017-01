Deus Ex: Mankind Divided – „A Criminal Past“ DLC Release-Termin steht fest

Deus Ex: Mankind Divided bekommt mit “A Criminal Past” im Februar 2017 den zweiten Story-DLC spendiert, wie Square Enix bekanntgegeben hat. „A Criminal Past“ wird ab dem 23. Februar 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One als digitaler Download in den jeweiligen Stores zur Verfügung stehen. Der „A Criminal Past“ DLC für Deus Ex: Mankind Divided ist Bestandteil des Season Passes, kann aber auch einzeln erworben werden.

In „A Criminal Past“ müsst ihr mit Adam Jensen in ein Hochsicherheitsgefängnis eindringen und sensible Informationen von einem abgetauchten Undercover-Agent beschaffen. Zeitlich ist der Story-DLC vor den Ereignissen in Deus Ex: Mankind Divided angesiedelt.