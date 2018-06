Devil May Cry 5 – Ankündigung des fünften Teils könnte bald erfolgen

Gerüchten zufolge könnte Devil May Cry 5 schon bald angekündigt werden. Entsprechende Mutmaßungen halten sich schon länger und recht hartnäckig, dass die doch recht erfolgreiche Action-Adventure Hack-and-Slash-Franchise fortgesetzt werde und es nur eine Frage der Zeit sei, bis Capcom den neusten Ableger offiziell vorstellt.

Aktuell werden diese Vermutungen wieder nachhaltig befeuert, denn wie sich herausgestellt hat, wurde am 18. Mai 2018 die Domain Devil May Cry 5 registriert. Auch wenn Capcom selbst nicht der Auftraggeber der Domain-Registrierung war, so ist es doch die nicht ganz unbekannte japanische Firma GMO Internet, Inc. GMO hat bereits in der Vergangenheit schon mehrfach Domain-Registrierungen für Capcom vorgenommen, unter anderem für Monster Hunter World oder Resident Evil 7. Daraus ableitend wird nun gemeinhin angenommen, dass dies ein inzwischen weiterer Beleg für Devil May Cry 5 und die unmittelbare bevorstehende Ankündigung darstelle. Die E3 2018 (12.-14.06.2018) scheint derzeitigen Einschätzungen nach das passende Umfeld dafür zu sein.

Vielleicht klärt sich dann auch final, an was Game Designer Kideaki Itsuno, immerhin seit Teil zwei verantwortlich für alle bisher verfügbaren Devil May Cry-Spiele, arbeitet. Denn er twitterte Ende Dezember 2017, dass er sich zum einen entschuldigen müsse, dass es „kein neues Spiel in diesem Jahr [2017] erschienen ist und zum anderen, dass er aber an einem „großartigen Spiel“ arbeiten würde und „ihr es erwarten“ könntet.

Dass es sich bei diesem „großartigen Spiel“ um ein neuen Devil May Cry-Teil handeln soll, steht für zahlreiche Fans seither schon fest. Wir sind gespannt, ob dem tatsächlich so ist und wann Capcom für Aufklärung sorgt.