Devil May Cry 5 â€“ Infos zum neuen Charakter â€žVâ€œ noch in diesem Jahr

In Devil May Cry 5 wird es neben Dante und Nero mit „V“ einen weiteren, vor allem auch neuen Charakter geben. Und da Details zum ominösen „V“-Charakter bisher rar gesät sind, sollen noch in diesem Jahr ein paar handfeste Angaben folgen, wie Director Hideaki Itsuno auf Twitter im Zuge des Playstation Festivals in Osaka (Japan) in Aussicht stellt.

Devil May Cry 5 wurde während der E3 2018 angekündigt und soll voraussichtlich am 8. März 2019 für PC sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen. Zuletzt erregte Devil May Cry 5 durchaus Aufsehen, da Capcom eine streng limitierte Sammleredition vorgestellt hat, die für, je nach Bestückung, mehrere Tausend Euro kosten soll.