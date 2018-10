Devil May Cry 5 – Ultra Limited Edition für fast 7.000 Euro angekündigt

Wenn Devil May Cry 5 im März 2019 erscheint, soll das Actionspiel nicht nur als Standardvariante verfügbar sein, sondern auch als durchaus sehr teure Sonderausgabe. Devil May Cry 5 Ultra Limited Edition nennt Capcom die Version, die allerdings nur im Capcom-Japan-Shop und zum Preis von, je nach Variante, fast 7.000 Euro (umgerechnet) bestellt werden kann.

Was macht die Devil May Cry 5 Ultra Limited Edition so besonders bzw. in dem Fall so teuer? Der Grund sind besondere Jacken, die zusammen mit dem Devil May Cry 5 Spiel angeboten werden. Wahlweise gibt es die Kombination Devil May Cry 5 mit Neros Jacke, die für 750.000 Yen bzw. um die 5.800 Euro zu haben sein soll oder die Kombination Devil May Cry 5 mit Dantes Jacke, und dafür werden 900.000 Yen bzw. um die 6.900 Euro fällig. Als dritte Option steht noch Devil May Cry 5 mit der Jacke von V zur Verfügung, für die dann 600.000 Yen bzw. um die 4.600 Euro bezahlt werden müssen.

Wie die Jacken aussehen, könnt ihr den nachfolgenden Bildern entnehmen.

Devil May Cry 5 wurde während der diesjährigen E3 2018 angekündigt und soll am 8. März 2019 für PC, Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen.