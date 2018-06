Devil May Cry 5 – Während E3 2018 offiziell mit erstem Trailer und Infos angekündigt

Lange Zeit war es still um die Devil May Cry-Franchise. Zwar kam 2013 mit DmC: Devil May Cry ein weiterer Teil auf den Markt, welcher allerdings nicht vom Ur-Team (Capcom) sondern von Ninja Theory verwirklicht wurde.

Zehn Jahre nach Devil May Cry 4 wurde mit Devil May Cry 5 die „wirkliche“ Fortsetzung während des Xbox E3 2018 Media-Briefings angekündigt. Entwickelt wird Devil May Cry 5 wieder von Hideaki Itsuno in der Position des Directors und seinem damaligen Kernteam von Capcom. Somit kehrt der Urvater der Serie zurück, um die Saga um die Söhne Spardas fortzuführen.

Devil May Cry 5 – E3 2018 Announcement Trailer

Die Samen des Dämonenbaums wurzeln in Red Grave City und damit kehrt auch das Böse und eine Vielzahl an Monstern zurück. Dieser Umstand weckt die Neugierde des Dämonenjägers Nero, seines Zeichens ein Verbündeter von Dante, dessen mächtiger Dämonenarm verschwunden ist. Mit diesem Hintergrund machen sich Nero und dessen Partnerin Nico mit ihrem „Devil May Cry“ Wohnmobil auf den Weg, nicht nur den verschwundenen Dante und seinen verloren Arm wiederzufinden, sondern auch erneut das Böse zu besiegen.

Devil May Cry 5 wartet mit drei spielbaren Charakteren auf, von denen jeder seinen eigenen Kampfstil vorzuweisen hat. Kämpft in zerstörbaren Umgebungen und stellt euch mächtigen Bossgegnern in den Straßen von Red Grave City.

Devil May Cry 5 soll im Frühjahr 2019 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.