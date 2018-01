Devil May Cry HD Collection – Keine inhaltlichen Neuerungen vorgesehen

Die Devil May Cry HD Collection wird, wenn sie Mitte März 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheint, keine inhaltlichen Neuerungen und/oder Veränderungen gegenüber den Originalen Spielen aufweisen. Entsprechende Informationen lassen sich der offiziellen Webseite von Capcom zur Devil May Cry HD Collection entnehmen. Weiterhin weist Capcom daraufhin, dass einige Sequenzen nicht für die HD-Darstellung optimiert seien.

Anfang Dezember 2017 kündigte Capcom die Devil May Cry HD Collection für PC, PS4 und Xbox One an, Kostenpunkt: um die 30 Euro. Wahlweise soll die Devil May Cry HD Collection im Handel oder als digitaler Download in den jeweiligen Stores verfügbar sein. Die Devil May Cry-Spiele-Sammlung besteht nach Angaben von Capcom aus:

Devil May Cry (2001)

(2001) Devil May Cry 2 (2003)

(2003) Devil May Cry 3: Dantae’s Awakening Sepcial Edition (2006)

Unklar ist für den Moment noch, welche HD-Verbesserungen Capcom effektiv vorgenommen hat.

Als Release-Termin für die Devil May Cry HD Collection wird der 13. März 2018 genannt.