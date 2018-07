Devil’s Hunt – Actionspiel über Engel und Dämonen für PS4 und Xbox One angekündigt

Publisher 1C Company und das polnische Entwickler-Studio Layopi Games haben ihr Actionspiel Devil’s Hunt angekündigt, das für PC, PlayStation 4 und Xbox One im Jahr 2019 erscheinen soll. Am Ende findet ihr den ersten Trailer sowie die ersten Screenshots von dem Titel.

Devil’s Hunt ist ein auf dem Roman ,,Equilibrium” basierendes Third-Person-Actionspiel. Der Roman stammt aus der Feder von Paweł Leśniak, der auch der Gründer des Entwickler-Studios ist. In Devil’s Hunt schlüpft ihr in die Rolle des Protagonisten Desmond, der mitten in dem Konflikt der Engel und Dämonen steht, und seine eigenen Geheimnisse ergründen möchte. In dem Konflikt spielt ihr eine aktive Rolle, denn mit euren dämonischen Kräften könnt ihr entweder die eine oder die andere Seite zum Sieg führen. Zusätzlich arbeiten die Entwickler an einem robusten und soliden Skill- und Combo-System, der laut dem Publisher leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern wäre. Nichts desto trotz soll der Schwerpunkt in Devil’s Hunt auf einer überzeugende Story-Erzählung liegen, in der ihr zwischen den modernen Städten der USA, der Hölle und einer antiken Stätte hin und her reisen könnt.

Nachfolgend findet ihr den Ankündigungs-Trailer von Devil’s Hunt sowie die ersten Screenshots.

Devil’s Hunt – Ankündigungs-Trailer