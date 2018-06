Diablo – Blizzard sucht tatkräftige Unterstützung für möglichen neuen Teil der Reihe

Noch hat Blizzard ein mögliches Diablo IV nicht offiziell angekündigt, dass man aber bereits an einem entsprechenden Teil arbeitet, bestätigen immerhin einige Stellenausschreibungen, die das Unternehmen geschaltet hat.

Aus eben jenen immerhin knapp 30 Anzeigen geht hervor, dass man derzeit an einigen, auch noch unangekündigten Projekten arbeitet, darunter ein Mobile-Spiel sowie ein First-Person-Titel als auch ein neues Diablo, und dafür tatkräftige Unterstützung von erfahrenen Mitarbeitern benötigt. So werden unter anderem konkret für das Diablo-Projekt Dungeon Eviroment Artists gesucht oder auch Software Engineers und ein Creative Director.

Natürlich sind konkrete Angaben zum neuen Diablo-Spiel mehr als wage und es können allenfalls anhand einzelner Beschreibungen in den Stellenanzeigen Rückschlüsse gezogen werden. So heißt es beispielsweise, dass die „Diener der Hölle immer stärker werden“ und – eine, wenn nicht die zentrale Aussage – „Blizzard arbeite an einem neuen, unangekündigten Diablo-Projekt“.

O.k., diese Basis, gerade für Diablo-Fans, ist schon einmal eine gute Sache. Eigentlich, denn um das Ganze jedoch etwas zu relativieren: Blizzard sucht nicht das erste Mal Mitarbeiter für ein neues Diablo-Projekt, zuletzt z.B. 2016 einen Director, aber eine effektive Ankündigung hat es bis dato leider noch nicht gegeben. Aber wer weiß, vielleicht findet Blizzard mit der neuerlichen Schalte die passenden Unterstützer, sodass ggf. Diablo IV dann endlich enthüllt werden kann.

Und bis es soweit ist, besteht grundlegend die Möglichkeit Diablo III als Eternal Collection zu erstehen. Die Komplettsammlung, bestehend aus Hauptspiel und allen erschienen Inhalten, kann aktuell schon als digitaler Download in den jeweiligen Stores erstanden werden und, sofern die Angaben korrekt sind, ab Ende Juni 2016 auch als Disc-Version im Handel.