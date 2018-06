Diablo III – Eternal Collection soll als Disc-Version Ende Juni 2018 erscheinen

Activision Blizzard plant offenbar die Diablo III: Eternal Collection für Playstation 4 und Xbox One auch als Disc-Version zu veröffentlichen. Entsprechende Produkteinträge unter anderem beim Versandhändler Amazon lassen diese Vermutung derzeit zu.

Laut dem Amazon-Eintrag kann die Diablo III: Eternal Collection bereits wahlweise für PS4 oder Xbox One zum Preis von 39,99 Euro vorbestellt werden. Käufer erhalten mit der Diablo III: Eternal Collection, neben dem Hauptspiel, auch alle bis dato veröffentlichen Diablo III-Inhalte. Zudem wird versichert, dass Diablo III auf Xbox One X-Konsolen mit einer 4K-Auflösung dargestellt würde und der Titel generell für Xbox One X optimiert wurde.

Als Release für die Diablo III: Eternal Collection wird, laut Amazon, der 26. Juni 2018 angegeben.

In wie weit die Angaben korrekt sind, bleibt noch abzuwarten, da Activision Blizzard die Diablo III: Eternal Collection als Disc-Variante bisher nicht offiziell angekündigt hat.