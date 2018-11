Diablo Immortal – Neuster Ableger der Reihe offiziell angekÃ¼ndigt

Auf der diesjährigen BlizzCon hat es Blizzard endlich getan! Mit Diablo Immortal wurde ein komplett neuer Ableger der langlebigen Reihe angekündigt. Bei der Neuankündigung handelt es sich um ein Online-Action-RPG, das speziell für mobilen Geräte entwickelt wird. Dafür ist Blizzard auch eine Partnerschaft mit NetEase eingegangen, mit dessen Hilfe Diablo Immortal entwickelt werden soll.

Diablo Immortal soll ein MMOARPG (Massivels Multiplayer Online Action RPG) sein und sich in der Zeit zwischen Diablo II: Lord of Destruction und Diablo III ansiedeln. In dem Titel ist der Weltenstein zerstört und zu Splittern zerfallen. Trotzdem verkörpert es noch immense Macht, wodurch die Handlanger Diablos hoffen, diese an sich zu reißen, um ihren Herrscher wieder zum Leben zu erwecken. In dieser Zeit wird vermutet, dass der Erzengel Tyrael gestorben ist und die Menschheit mit den Nachwirkungen seiner Taten leben muss.

Rückblende

In Diablo II wurde Diablo, der Herrscher des Schreckens, vernichtet und sein Seelenstein lag zersplittert in der brennenden Hölle;

In Diablo II: Lord of Destruction wurde der Weltenstein durch Diablos Bruder Baal verdorben, wodurch Tyrael diesen zerstören musste;

In Diablo Immortal wird das Land der Menschen immer weiter in den Abgrund gestürzt, währenddessen dämonische Eindringlinge in das Himmelsreich strömen;

wird das Land der Menschen immer weiter in den Abgrund gestürzt, währenddessen dämonische Eindringlinge in das Himmelsreich strömen; In Diablo III fällt ein Stern vom Himmel und landet in New Tristram, wodurch eine uralte Prophezeiung offenbart wird.

Folgende Features soll Diablo Immortal bereithalten:

Einzigartige Zonen und Dungeons – Von der ruhigen Stadt Wortham bis hin zu der Dschungelinsel Bilefen und der uralten Bibliothek von Zoltun Kulle erwarten euch zahlreiche Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt;

Ein MMOARPG zum mitnehmen – Während ihr euch auf eure nächste Herausforderung vorbereitet, trefft ihr auf weitere Spieler, mit denen ihr euch zusammen schließen und eine noch größere Gefahren meistern könnt;

Westmarch – Erkundet erstmalig Westmarch bevor Malthael diese Stadt in Diablo III verdirbt;

Speziell für mobile Geräte entwickelt – Um eine authentische Spielerfahrung gewährleisten zu können, soll Diablo Immortal von Grund auf für mobile Geräte entwickelt werden;

von Grund auf für mobile Geräte entwickelt werden; Sechs Klassen bei der Veröffentlichung Barbar Mönch Zauberer Kreuzritter Dämonenjäger Totenbeschwörer



Wann Diablo Immortal veröffentlicht werden soll, ist bislang unklar, jedoch wurden mit der Ankündigung ein Cinematic- sowie ein Gameplay-Trailer veröffentlicht, die ihr euch nachfolgend anschauen könnt!

Diablo Immortal – Cinemtaic-Trailer

Diablo Immortal – Gameplay-Trailer