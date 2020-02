Ein Leben ohne ein Smartphone ist in der heutigen Zeit kaum noch vorstellbar. Ob Banking, Navigieren, den Partner fürs Leben finden oder künftig die neue Gaming Cloud Google-Stadia nutzen: Das Handy ist längst mehr als ein Telefon, es ist zu einem ständigen Begleiter geworden. Dementsprechend greifen auch Gamer gerne auf mobile Endgeräte zurück. Wenn Sie Blackjack, Poker oder Slots spielen wollen, dann müssen Sie nicht zwingend vor ihrem Rechner sitzen, sondern können auf Casino-Apps zurückgreifen. Wir stellen Ihnen nun die besten Applikationen vor.

Zunächst einmal ist es wichtig, auf die Unterschiede zwischen Web-Apps und nativen Apps einzugehen. Letztere können Sie sich in dem jeweiligen Store Ihres Betriebssystems herunterladen und nach erfolgter Installation entspannt von überall aus auf Ihrem Smartphone spielen – allerdings mit einer entscheidenden Einschränkung. Es gibt in Bezug auf Online-Casinos nämlich einen großen Haken: Wer auf Android-Geräte setzt, wird im Google Store – im Gegensatz zu iOS-App-Store – keine Casino-Apps finden, mit denen um Echtgeld gespielt werden kann. Diese Gambler müssen also einen Weg finden, um sich den entsprechenden Download über einen anderen Weg zu „organisieren“.

Die bessere und sicherere Alternative sind in diesem Fall Web-Apps, die nichts anderes sind als auf mobile Geräte optimierte Webseiten. Sie müssen also nichts herunterladen, sondern können sofort auf der optimierten Seite des Online-Casino spielen. Häufig werden Sie beim Aufruf der jeweiligen Homepage direkt automatisch auf diese Website weitergeleitet. Web-Apps machen das Gambler-Leben leichter – zumal man auf diesem Weg auch nicht zweimal die Login-Daten eingeben muss.

Unterwegs „zocken“: Hier sind die besten Casino-Apps fürs Smartphone!

Casino-Apps gibt es inzwischen in Hülle und Fülle, doch man sollte genau hinschauen, wie gut diese auch optimiert sind. Nichts ist ärgerlicher, aufgrund von technischen Problemen bei einem guten Blatt auf der Hand ungewollt unter Zugzwang zu geraten. Insbesondere die Online-Casinos, die Live-Modi anbieten, sollten diesbezüglich gut ausgestattet sein – sind sie aber nicht immer! Auf der sicheren Seite sind Sie beispielsweise beim Leo Vegas Casino, das auch für mobile Geräte mit einer attraktiven Auswahl im Live-Casino aufwarten kann. Der noch relativ neue Anbieter hat sein Angebot von Beginn an auf die mobile Nutzung ausgerichtet, bietet unzählige Slot-Spiele an und liegt damit natürlich voll im Trend.

Lohnenswert ist auch ein Blick auf die Web-Apps der großen Wettanbieter, bei denen man nicht nur auf Sportergebnisse wetten kann, sondern auch in den Genuss eines Online-Casinos kommt. Bet-at-home oder Betway gelten mit Blick auf das Spielen auf dem Smartphone als Vorreiter, zumal bei diesen Anbietern kein Download nötig ist. Die Seiten sind so optimiert, dass Sie Ihrem Spielspaß sofort frönen können. Über die Casino-Apps gibt es keine signifikanten Einschränkungen, das Angebot (auch im Live-Modus) entspricht dem, was Sie vom Desktop her gewohnt sind.

Natürlich wollen Gambler mit Ihrem Smartphone nicht nur im Live-Casino am Tisch sitzen, sondern auch an Slots um den großen Wurf mitmischen. Hier empfiehlt sich unter anderem die Web-App des 888 Casinos, das viele Spielautomaten zu bieten hat. Vor allem können Spieler hier auf das riesige Angebot des Softwareentwicklers NetEnt zurückgreifen.Ein Smartphone ohne Apps ist oft nur die Hälfte wert, Online-Casinos bilden dank guter Web-Varianten eine Ausnahme.

Vor dem Start Bonusangebote vergleichen: So geht’s!

Wer sich für einen Anbieter im Netz entscheidet, kommt häufig in den Genuss von einemOnline Casino Bonus. Darunter versteht man eine Art Startguthaben, mit dem man das Angebot testen kann. Allerdings wird hier zwischen No-Deposit-Boni – oftmals kleinere Beträge, die man tatsächlich „geschenkt“ bekommt, ohne vorher Geld einzahlen zu müssen – und einem Einzahlbonus. Beispiel: Sie zahlen 100 Euro ein und bekommen weitere 100 Euro vom Online Casino hinzu. Zu beachten ist jedoch, dass diese Boni bestimmten Kriterien unterliegen. Ehe Sie sich Ihren etwaigen Gewinn auszahlen lassen können, müssen Sie den jeweiligen Bonus ein paar Mal eingesetzt haben. Die genauen Bonusbedingungen finden Sie zumeist in den AGBs des Online Casinos. Spieler, die nach beste Online Casinos in Deutschland nach Kategorien sortiert suchen, werden auf dem Portal spielautomaten.com.de fündig.

Das Gute ist: Auch wenn Sie auf dem Smartphone gamblen wollen, können Sie von Startguthaben, Freispielen etc. profitieren. Auf jeden Fall sollten Sie sich vor Ihrem Debüt an den Slots und den Tischen auf einem Vergleichsportal informieren. Auf solch einer Seite erfahren Sie alles, was Sie über den Einzahlbonus im Online Casino wissen müssen, zudem werden Ihnen die Anbieter vorgestellt, die tatsächlich seriös sind. Und darauf kommt es letztlich an – ob beim Spielen über eine Casino-App oder am Rechner.