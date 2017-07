Die Sims 4 – Erscheint für Xbox One und PS4

Electronic Arts und Maxis haben heute per Pressemitteilung angekündigt, dass Die Sims 4 in diesem Jahr noch die beiden Konsolen PlayStation 4 und Xbox One unsicher machen werden. Den Konsolen-Spielern soll das gleiche Gameplay wie den PC-Spielern geboten werden. Nach dem Konsolen-Release von Die Sims 4 sollen weitere Updates und zusätzliche Inhalte folgen. Weitere Infos zur erfolgreichen Simulation könnt ihr auch unserem Die Sims 4 Test entnehmen.

Die Sims 4 erscheinen am 17. November 2017 für PlayStation 4 und Xbox One im Handel. Spieler die den Release kaum erwarten können, können sich für die Die Sims 4: Deluxe Party Edition entscheiden und dürfen dann bereits am 14. November 2017 ran. Die “Deluxe Party Edition” bietet neben dem früheren Zugang zusätzlich spezielle Inhalte wie die Flammende Tiki-Bar, Kostüme und Tierhüte.

Die Sims 4: Xbox One und PS4 – Offizieller Trailer