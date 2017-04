Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker’s Memory – Story-Infos und frische Screenshots

Bandai Namco hat zum kommenden Rollenspiel Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker’s Memory ein paar neue Infos bekanntgegeben und auch ein frische Screenshots veröffentlicht.

Zusammen mit Keisuke Amazawa schließt ihr euch der Hackergruppe Hudie an. Diese trifft sich in der Regel in einem Internetcafé im Stadtteil Ikeburkuro. Gemeinsam wird versucht verschiedene Probleme in der digitalen Welt zu lösen. Auch kann Keisuke Amazawa vom Internetcafé aus auf unterschiedliche Untergrund-Webseiten zugreifen und auf diese Weise zahlreiche Aufträge annehmen. Außerdem lassen sich durch die Interaktion mit NPCs neue Quest freischalten, sodass ihr euch zum perfekten Hacker mausen könnt.

Und natürlich helfen auch die Digimon, 320 sollen im fertigen Spiel ebenso enthalten sein wie zahlreiche Trainingsmöglichkeiten, tatkräftig mit, da ihr deren Fähigkeiten einsetzen könnt, um beispielsweise Sicherheitscodes zu knacken oder den Support von andren Hudie-Membern zu erhalten.

Allerdings wird sich der Konflikt zwischen den Hacker-Gruppen zwangsläufig zuspitzen, denn Fey, die Anführerin der Gruppe Zaxon, nutzt die Hudie-Gruppierung, um andere Hacker auszuschalten, die sich in ihre Geschäfte einmischen.

Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker’s Memory wird die japanische Sprachausgabe mit englischen und deutschen Untertiteln bieten.

Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker’s Memory soll Anfang 2018 für Playstation 4 und PS Vita als Disc-Version im Handel sowie als digitaler Download im PSN-Store erscheinen.

Bereits vor einigen Tagen wurden Videos zu Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker’s Memory veröffentlicht, die einen ersten Vorgeschmack auf das Gameplay als auch auf enthaltene Sequenzen beinhalten. Zudem wurde bekannt, dass in Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker’s Memory die 60 Karten aus dem Vorgänger genutzt werden können und es kommen auch 30 neue Karten hinzu.