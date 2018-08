Digimon Survive – Survival-RPG mit einem ersten Teaser-Trailer fÃ¼r den Westen angekÃ¼ndigt

Bereits vor wenigen Tagen wurde Digimon Survive in der japanischen V-Jump für PS4 und Switch angekündigt. Jedoch stand zu der Zeit noch nicht fest, ob der neue Digimon-Ableger überhaupt im Westen veröffentlicht werden würde. Diese Ungewissheit hat Bandai Namco schnell beseitigt, denn nun wurde das Survival-Rollenspiel auch für den Westen inklusiver weiterer Plattformen angekündigt! So soll Digimon Survive auf Nintendo Switch, PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Da in Japan ein Release im Jahr 2019 angepeilt wird, kann auch davon ausgegangen werden, dass dies auch für den Westen gilt.

Digimon Surivive wurde anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Digimon-Franchise angekündigt und soll euch in eine mysteriöse Welt entführen. Die Geschichte des neuen Digimon-Ablegers handelt von einer Gruppe Teenager, die sich während eines Schulausfluges in eine Welt voller Monster und Gefahren verlaufen.

Diese Features soll Digimon Survive beinhalten:

Eure Entscheidungen im Spiel beeinflussen nicht nur den Story-Verlauf, sondern auch die Digitation eurer Digimon;

Während die Gespräche und Sequenzen in der 2D-Optik dargestellt werden, wird das restliche Spielerlebnis in 3D präsentiert;

Die Schlüssel-Punkte der Geschichte sind an verschiedenen Orten der neuen Welt versteckt. Hierbei könnt ihr verschiedene Gebiete näher erkunden und erforschen;

Die Kämpfe in Digimon Survive werden in der typischen Strategie-Rollenspiel-Manier dargestellt. Hierbei positioniert ihr eure Digimon auf einem Gitter möglichst taktisch klug, um die meisten Vorteile aus dem Kampf ziehen zu können;

Mit der Ankündigung für den Westen wurde auch ein erster deutscher Teaser-Trailer zu Digimon Surivive veröffentlicht. Falls euch das nicht ausreicht, könnt ihr euch ebenfalls die ersten zwei Gameplay-Trailer anschauen. Diese stammen allerdings vom Bandai Namco Digimon Thanksgiving 2018-Livestream. Dementsprechend sind diese nicht in deutsch vertont, aber bieten einen guten ersten Eindruck des Spiels.

Digimon Survive – ,,Another World” Teaser-Trailer

Digimon Survive – Story-Gameplay Part 1

Digimon Survive – Battle-Gameplay Part 2