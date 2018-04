Disgaea 5 Complete – Termin für PC-Release enthüllt und Anmeldung für Beta-Test möglich

Publisher NIS America gab bekannt, dass sie Disgaea 5 Complete für PC via Steam veröffentlicht wollen. Aus dem Ankündigungs-Trailer geht hervor, das dass nächste JRPG in wenigen Wochen spielbar sein soll, denn Disgaea 5 Complete werde demnach am 7. Mai 2018 auf Steam erscheinen. Bereits im Mai 2017 konnten sich Nintendo-Siwtch-Besitzer über die Complete-Edition freuen.

Geschichtlich spielt Disgaea 5 Complete in einer Welt, in der die Netherworlds vom Overlord Void Dark überfallen wurden und der Terror regiert. Aber Void Dark hat die Rechnung ohne den jungen Dämonen Killia gemacht, der zusammen mit seinen Mitstreitern dem Overlord die Stirn bieten will.

Disgaea 5 Complete umfasst das Grundspiel Disgaea 5: Alliance of Vengeance und alle Download-Erweiterungen! Somit könnt ihr die Geschichte inklusive der acht Bonus-Szenarien genießen und habt dabei Zugriff auf verschiedene Charaktere und drei Charakterklassen. Derzeit könnt ihr euch auch noch für den Beta-Test für Disgaea 5 Complete anmelden.

Disgaea 5 Complete – Ankündigungs-Trailer für den PC