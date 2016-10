Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske – 33-minütiges Gameplay-Video verfügbar

Nur noch wenige Tage, dann wird Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske offiziell im Handel und als digitaler Download für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Zur weiteren Einstimmung auf das Action-Adventure von Bethesda gibt es ein weiteres gut 33 Minuten langes Gameplay-Video (Spoiler-Warnung!), in dem Emily Kaldwin einmal mehr zeigt, was sie drauf hat. Dabei können, neben Emilys Fähigkeiten, auch verschiedene Innen-sowie Außenareale in Augenschein genommen werden.

33 Minutes of Dishonored 2: Royal Convservatory Non-Lethal Resolution Gameplay