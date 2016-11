Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske – „Das Buch von Karnaca“ Video gewährt Blick hinter die Kulissen

Zu Bethesdas kommenden Action-Adventure Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske ist ein weiteres Video mit dem Titel „Das Buch von Karnaca“ verfügbar.

Serviert wird ein Blick hinter die Kulissen, der auch Informationen darüber liefert, wie alles begonnen hat. Außerdem wird gezeigt, welche Ereignisse dazu geführt haben, dass Corvo und Emily nach Karnaca gekommen sind. Und am Ende bleibt einmal mehr die Frage: Welche Entscheidung ist die Richtige, vor allem dann, wenn das Schicksal des Kaisereichs in den eigenen Händen liegt?

Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske erscheint am 11. November 2016 zu 100% ungeschnitten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für PC, Playstation 4 und Xbox One.

Dishonored 2 – Story-Video “Buch von Karnaca”