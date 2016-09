Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske – Kreative Kills Gameplay-Video

In Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske wird es nicht nur ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren (Corvo Attano) geben, sondern es wird auch möglich sein vertraute als auch neue Features sowie Spielmöglichkeiten zu nutzen, um in Dishonored 2 bestehen zu können.

Nachdem vor Kurzem Corvo nebst seinen Fähigkeiten vorgestellt wurde, folgt heute ein weiteres Dishonored 2-Video, in dem vor allem die „kreativen Kills“ thematisiert werden. Es gilt in Dishonored 2 verschiedene Areale in der Stadt Dunwall zu erkunden, Rätsel zu lösen und natürlich Widersacher zur Strecke zu bringen. Das nachfolgende Dishonored 2 – Creative Kills Gameplay-Video zeigt Emily Kaldwin als auch Corvo Attano, wie sie sich unter Einsatz ihrer Fähigkeiten, ihrer Hilfsmittel sowie Waffen durch Dunwall schlagen.

Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske soll am 11. November 2016 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Dishonored 2 – Creative Kills Gameplay Video