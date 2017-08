Dishonored: Der Tod des Outsiders – 35-minütiges Gameplay-Video verfügbar

Zur bald erscheinenden Dishonored 2-Erweiterung Der Tod des Outsiders (Engl.: Death of the Outsider) ist ein weiteres, recht umfangreiches Gameplay-Video erschienen. Da nicht nur Umgebungen und grundlegende Spielelemente in dem nachfolgenden Video gezeigt werden, sprechen wir vorsorglich eine Spoiler-Warnung aus.

Der Tod des Outsiders wird unabhängig von Dishonored 2 spielbar sein und Vorkenntnisse sind, so Bethesda, ebenfalls nicht nötig. Ihr dürft euch nicht nur auf eine neue Geschichte freuen, sondern auch auf neue Fähigkeiten, Kräfte oder auch einen New Game Plus-Spielmodus.

Der Dishonored 2 DLC Der Tod des Outsiders wird, wie das Hauptspiel auch, von den Arkane Studios entwickelt und soll am 15. September 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

35 Minutes of Dishonored: Death of the Outsider Gameplay