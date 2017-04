The Disney Afternoon Collection – Spiele-Sammlung von Capcom ab sofort verfügbar

The Disney Afternoon Collection, eine Sammlung bestehend aus sechs Spiele-Klassikern aus dem Hause Capcom, ist ab sofort als digitaler Download für PC (Steam), Playstation 4 und Xbox One zum Preis von 19,99 Euro bzw. CHF 19.00 verfügbar.

Die Disney Afternoon Collection beinhaltet die sechs Spiele Chip und Chap: Ritter des Rechts Teil eins und zwei, Darkwing Duck, DuckTales, DuckTales 2 und TaleSpin. Alle Spiele haben einen HD-Anstrich erhalten, außerdem ein sogenannten digitales In-Game-Museum, in dem ihr viele Hintergrundinformationen, Artworks und mehr finden könnt. Weiterhin gibt es mit Boss Rush und Time Attack neue Spielmodi und das Rewind-Feature wird euch das Durchspielen sicherlich in mancher Situation erleichtern. Weitere Details zur The Disney Afternoon Collection findet ihr hier.

The Disney Afternoon Collection – TaleSpin Retrospective

Darkwing Duck overview