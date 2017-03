The Disney Afternoon Collection – Spiele-Sammlung von Capcom für PS4 und Xbox One angekündigt

Mit The Disney Afternoon Collection kündigt Capcom eine Spiele-Sammlung an, die aus verschiedenen Klassikern besteht und die bereits Mitte April 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen soll.

Im Ganzen beinhaltet die The Disney Afternoon Collection sechs Spiele, die aufgehübscht und auf Basis des jeweiligen Originals HD-tauglich gemacht wurden. Zudem wird es verschiedene Filteroptionen geben, sodass ihr zwischen den Versionen, Retro- bzw. HD-Look, hin- und herwechseln könnt.

Weiterhin wurden die Spieloptionen um die Modi Boss Rush, da ihr euch in verschiedenen Bosskämpfen beweisen müsst, und Time Attack, welcher die Uhr zu eurem Gegenspieler macht, erweitert. Eine ebenfalls neue „Zurückspul-Funktion“ kann euch den Time Attack Durchgang erleichtern.

The Disney Afternoon Collection wird abgerundet von einem integrierten digitalen Disney-Museum, in dem ihr euch jede Menge Archivmaterial, darunter Konzeptzeichnungen, Werbeanzeigen und Charakter-Artworks zu Gemüte führen könnt.

The Disney Afternoon Collection | PS4, Xbox One, PC

Die Capcom The Disney Afternoon Collection soll am 18. April 2017 als digitaler Download zum Preis von 19,99 Euro für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen und folgende Spiele beinhalten: