Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King – Erfolge Trophäen Liste

Disney hat sich entschlossen zwei Spieleklassiker wieder zu beleben, die in Kürze für PC, Playstation 4-, Switch- und Xbox One-Konsolen erscheinen sollen. Die Rede ist von Aladdin und The Lion King (Dt.: Der König der Löwen), die erstmals in den 90er Jahren für unter anderem Segas Genesis (Dt.: Mega Drive) als auch Nintendos SNES veröffentlicht wurden. Der neuerliche Release der beiden Spiele Aladdin und The Lion King erfolgt als sogenannte Collection in der Rubrik Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King – natürlich mit Erfolgen bzw. Trophäen.

Umgesetzt von Nighthawk Interactive und Digital Eclipse wird die Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King Collection zum einen die Aladdin-Version enthalten, die seinerzeit für Sega Genesis und Nintendo Game Boy erschienen ist, eine sogenannte “Final Cut”-Version sowie einer Messe-Demo-Version, die seit 1993 nicht mehr verfügbar war. The Lion King (Der König der Löwen) wiederum basiert auf der Sega Genesis, SNES und Game Boy-Version.

Kenner werden vielleicht schon gemerkt haben, dass die damals ebenfalls verfügbare SNES-Fassung von Aladdin, die sich doch deutlich von der Sega Mega Drive-Version unterschieden hat, nicht mit dabei ist. Diese wurde im Übrigen von Resident Evil-Schöpfer Shinji Mikami realisiert. Und wie sich die Aladdin auf SNES von Aladdin auf Sega Genesis unterscheiden, könnt ihr nachfolgendem Video entnehmen.

Aladdin (Sega Genesis vs Snes) Side by Side Comparison

Die Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King Collection hat im Ganzen jedoch nicht nur gesamt 21 erspielbare Erfolge bzw. Trophäen im Gepäck, sondern wird auch neue Features, darunter die Option zwischen der originalen und der überarbeiteten Fassung hin- und her wechseln zu können, bieten. Außerdem bestätigt wurden diverse Filteroptionen, anpassbare Controllerbelegungen, ein Zurückspul-Feature sowie weitere Extra.

Disney Classic Games: Aladdin and the The Lion King soll ab dem 29. Oktober 2019 für PC, Playstation 4-, Switch- und Xbox One-Konsolen zum Preis von um die 30 Euro in den jeweiligen Stores als Download und als Disc-Version im Handel verfügbar sein.

Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King Announcement Trailer

Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King – Erfolge Trophäen Liste

Übung macht den Meister – 25 Gamerscore / Trophäe

Schließe die Originalversion von Aladdin mit Schwierigkeit „Einfach“ ab.

Ein ganz normaler Tag – 50 Gamerscore / Trophäe

Schließe die Originalversion von Aladdin mit Schwierigkeit „Normal“ ab.

Ein ungeschliffener Diamant – 75 Gamerscore / Trophäe

In meiner Welt – 75 Gamerscore / Trophäe

König sein ist nicht leicht – 25 Gamerscore / Trophäe

Schließe König der Löwen mit Schwierigkeit „Einfach“ ab.

Voller Stolz – 50 Gamerscore / Trophäe

Schließe König der Löwen mit Schwierigkeit „Normal“ ab.

Der ewige Kreis – 75 Gamerscore / Trophäe

Schließe König der Löwen mit Schwierigkeit „Schwer“ ab.

Fässer und Dächer – 50 Gamerscore / Trophäe

Razoul in „Agrabah Rooftops“ besiegt.

Eine wunderbare Herausforderung – 50 Gamerscore / Trophäe

Den Shiva-Affen in „Cave of Wonders“ besiegt.

Gruselige Begegnungen – 50 Gamerscore / Trophäe

Jago in „Sultan’s Palace“ besiegt.

Schlangentag – 50 Gamerscore / Trophäe

Jafar in „Jafar’s Palace“ besiegt.

Affentheater – 150 Gamerscore / Trophäe

Abus Bonusrunde in „Agrabah“ erfolgreich abgeschlossen.

Deinen Bonus verdienen – 150 Gamerscore / Trophäe

Abus Bonusrunde in „Cave of Wonders“ erfolgreich abgeschlossen.

Kurz und schmerzlos – 75 Gamerscore / Trophäe

Schließe die Messedemo von Aladdin ab.

Alles im Sonderangebot – 50 Gamerscore / Trophäe

Händler in „Agrabah Rooftops“ gefunden.