Dissidia Final Fantasy NT – Locke Cole als zweiter DLC-Charakter enthüllt

Square Enix hat den zweiten DLC-Charakter für ihr Kampfspiel Dissidia Final Fantasy NT bekanntgegeben. Demnach könnt ihr euch auf den Final-Fantasy-VI-Protagonisten Locke Cole freuen, mit dem ihr euch schon im kommenden Monat in den Kampf stürzen könnt. Noch in diesem Monat soll Locke in die japanische Arcade-Version integriert werden. Anlässlich der Ankündigung wurden auch zwei Trailer sowie einige Screenshots veröffentlicht.

Locke Cole wird oft als Dieb bezeichnet, der seine Tarnung nutzt, um seine Feinde zu überraschen und auszunehmen. Mit der ikonischen Diebstahl-Attacke kann er zudem auch mächtige Attacken ausführen. Einen Einblick in seine Fähigkeiten erhaltet ihr, indem ihr euch den Gameplay-Trailer anschaut, den wir euch am Ende eingebunden haben.

Falls ihr die Ankündigung des ersten DLC-Charakter von Dissidia Final Fantasy NT verpasst habt, dann schaut hier vorbei.

Dissidia Final Fantasy NT ist weltweit für Play Station 4 erhältlich.



Dissidia Final Fantasy NT – Locke Cole Trailer

Dissidia Final Fantasy NT – Locke Cole Gameplay-Trailer