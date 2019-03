Divinity: Fallen Heroes – Release für „verschiedene Plattformen“ in 2019 vorgesehen

Die Larian Studios haben bekanntgegeben, dass noch in diesem Jahr, konkreter Release: tba, Divinity: Fallen Heroes für „verschiedene Plattformen“ erscheinen soll.

In Divinity: Fallen Heroes soll die Handlung von Divinity: Original Sin 2 fortgesetzt werden. Weiterhin sind „zahlreiche neue Features“ geplant und man wolle für Divinity: Fallen Heroes Rollenspiel-Elemente mit „komplexem, strategischem Gameplay“ kombinieren.

Wahlweise sollt ihr alleine oder im Koop (max. zwei Spieler) in die Welt von Rivellon eintauchen können. An Bord der Rachefürstin befehligt ihr eure Truppen und neue Gebiete warten darauf von euch entdeckt als auch erkundet zu werden. Neue Waffen sowie Fähigkeiten will man euch in Divinity: Fallen Heroes ebenfalls an die Hand geben. Und während sich eine neue Bedrohung über Rivellon zusammenbraut, schließt ihr euch mit bekannten und neuen Helden den Charakteren Malady, Fane, Ifan, Lohse, Sebille, Roter Kaiser und Bestie zusammen, um der drohenden Gefahr Herr zu werden. Schauplätze, die ihr besuchen werdet, sind unter anderem die Wüsten des Echsenreichs als auch das Königreich der Zwerge.

Divinity: Fallen Heroes – Announcement Trailer

Neben einem neuen Kampfsystem sollt ihr in Divinity: Fallen Heroes mehr als 60 Missionen erledigen können. Wie gehabt werden die individuellen Entscheidungen, die ihr dabei trefft, Einfluss auf den Verlauf der Geschichte nehmen. Gleiches gilt für eure Gefolgschaft, da sich eure getroffenen Entscheidungen ebenfalls darauf auswirken, wie die Mitglieder eures Teams zu euch stehen werden. Verliert beispielsweise einer dieser Mitglieder den Glauben an euch, verliert ihr diesen Charakter auch als Helden.

Nachfolgend erhaltet ihr eine Übersicht aller Divinity: Fallen Heroes Key-Features (gemäß Herstellerangaben/Larian Studios):

Neu in Divinity: Schusswaffen mit einem breiten Arsenal an Pistolen und Gewehren;

Sulfurium als zusätzliche Oberfläche, die die Positionierung der Helden auf dem Schlachtfeld beeinflusst;

Spielbare Charaktere: Zum ersten Mal in einem Divinity-Spiel ist auch die mysteriöse Heldin Malady spielbar, außerdem ein gänzlich neuer Charakter und der berühmte Gotterweckte aus Divinity: Original Sin 2;

Der Spieler kann aus 30 verschiedenen Arten von Einheiten wählen, um das perfekte Team zu schaffen und hat Zugriff auf über 200 ausrüstbare Fähigkeiten;

Simultanes Koop-Spiel, um zeitgleich Züge zu planen und Fähigkeiten zu kombinieren;

Freischaltbare, verheerende Quellkräfte für das fliegende Schlachtschiff, die Rachefürstin, um das Blatt zu wenden;

Einzigartige, rekrutierbare Veteranen, bei denen Vorsicht geboten ist: Fallen sie im Kampf, kehren sie nicht wieder zurück;

Optionale Ziele und Herausforderungen, die taktischen Scharfsinn erfordern;

Enorm hohe Anzahl an Handlungsvarianten – bestimmt von den Entscheidungen und Verlauf eines jeden Gefechts;

Neue Charaktergrafiken und -modelle, die neuen und klassischen Helden zu neuem Detailreichtum verhelfen.

Weiterhin teilt Larian Studios mit, dass man die frühe Ankündigung von Divinity: Fallen Heroes die Möglichkeit nutzen wolle für den weiteren Entwicklungsprozess Feedback durch euch zu sammeln. Anders als vorige Divinity Teile werde Divinity: Fallen Heroes nicht mehr im Early Access (PC/Steam) veröffentlicht werden, sondern man werde Feedback von euch beispielsweise auf Conventions und Touren sammeln.