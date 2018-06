Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition – Offizieller Release-Termin für PS4 und Xbox One enthüllt

Nun ist es bekannt: Das Rollenspiel-Meisterwerk Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition soll voraussichtlich am 31. August 2018 für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht werden. Bereits auf diversen Webseiten erhielt das Fantasy-Epos die Auszeichnung für das Beste PC-Spiel 2017.

In Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition ist der Schauplatz die Welt von Rivellon, wo ihr überall hingehen und mit jedem Charakter interagieren könnt. Dabei habt ihr die Wahl zwischen sechs verschiedenen Charakteren mit eigenen Hintergrundgeschichten, Persönlichkeiten und Quest-Reihen.

Die Konsolen-Fassung erhält, im Vergleich zu der PC-Variante, eine Vielzahl an Veränderungen. So soll die Steuerung neu festgelegt, der dritte Akt komplett überarbeitet worden sein und die Arx-Region bekommt neue Dialoge, NSCs und Quests. Dadurch möchte man den allgemeinen Spielfluss verbessern. Des Weiteren wird ein optionales Tutorial-Level und ein neuer Schwierigkeitsgrad namens “Story Mode” integriert, in dem man jederzeit aus dem Kampf fliehen und die Party-Mitglieder unendlich oft wiederbeleben kann. Alle weiteren Neuerungen könnt ihr hier noch einmal nachlesen.

Seit dem 16. Mai 2018 haben Xbox-One Besitzer auch die Möglichkeit eine Preview-Version von Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition herunterzuladen und die ersten drei Stunden kostenlos testen.

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition – Ankündigung des Release-Termins