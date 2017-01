Donâ€™t Starve â€“ Mega Pack mit Trailer fÃ¼r PS4 und Xbox One angekÃ¼ndigt

Don’t Starve, das Open-World-Survival-Game von 505 Games und Klei Entertainment wird im zweiten Quartal 2017, konkreter Release: tba, nochmals als Don’t Starve Mega Pack für Playstation 4 und Xbox One im Handel zum Preis von 29,99 Euro erscheinen.

Das Don’t Starve Mega Pack beinhaltet das originale Don’t Starve, das Multiplayer Add-On Don’t Starve Together und die Erweiterungen für das Spiel. Wer sich für die Playstation 4-Version des Don’t Starve Mega Packs entscheidet, bekommt außerdem zwei dynamische PS4- Designs bestehend aus dem Shipwreck- sowie dem Autumn-Design.

Die Inhalte des Don’t Star Mega Packs in der Übersicht:

Don’t Starve – Hauptspiel

Don’t Starve Together – eigenständige Mehrspieler-Erweiterung für Don’t Starve, in der ihr euch mit Freunden zusammentun müsst, um Ressourcen zu sammeln und Items zum Überleben herstellen müsst. Hin und wieder müsst ihr aber auch andere menschliche Spieler angreifen, um das eigene Durchkommen zu sichern.

Reign of Giants – Erweiterungspaket bestehend aus neuen Charakteren, Umgebungen und Bestien. Außerdem gibt es neue Geheimnisse, wissenschaftliche Innovationen, Ressourcen und Kreaturen, die – je nachdem – hilfreich oder vernichtend sein können.

Shipwrecked – Einzelspieler-Story-Erweiterung, da ihr euch auf einer einsamen tropischen Insel wiederindet. Es gilt sich von Grund auf mit der neuen Umgebung, Jahreszeiten, Kreaturen, Ressourcen und Bauanleitgen auseinanderzusetzen und zu überleben.

Don’t Starve Mega Pack Announce Trailer

Für PS4- und Xbox One stehen zudem exklusive Features zur Verfügung, darunter ein lokaler Koop-Modus am geteilten Bildschirm.

In Don’t Starve schlüpft ihr in die virtuelle Haut des Wissenschaftlers Wilson. Ihr wurdet von einem Dämonen in eine geheimnisvolle Welt verschleppt und dort müsst ihr euer Überleben sichern, d.h. die Umgebung und die Bewohner zu eurem Vorteil (aus)nutzen. Ihr müsst erkunden, Geheimnisse aufdecken, Ressourcen sammeln sowie Objekte und Strukturen bauen.