DOOM Eternal – E3 2018-Trailer kündigt die “neue dämonische Invasion” an

Bethesda hat während des hauseigenen E3 2018 Showcase DOOM Eternal mit einem Trailer und ersten Informationen enthüllt. DOOM Eternal ist der Nachfolger zum Erfolgspiel DOOM aus dem Jahr 2016. Bethesda verspricht, dass DOOM Eternal das “Nonplusultra in Sachen Geschwindigkeit und Durchschlagskraft” als auch ein “wahrer Quantensprung in Sachen knallharter First-Person-Action” werde.

Die dämonische Invasion ist auf dem Vormarsch und ihr werdet in DOOM Eternal engagiert werden diese zu stoppen. Als DOOM Slayer erhaltet ihr die Aufgabe an den Mächten der Hölle Vergeltung zu üben. Dafür sollen euch neue Waffen und Fähigkeiten an die Hand gegeben werden. Wenn ihr euch aufmacht euch als Schlächter zwischen den Dimensionen zu beweisen, werdet ihr es mit altbekannten als auch neuen Monstern zu tun bekommen. Musikalisch untermalt werden soll das vielversprechende Gemetzel in DOOM Eternal von Mick Gordon, der für den Soundtrack zuständig ist.

Creative Director Hugo Martin erklärte während der DOOM Eternal-Ankündigung – Zitat:

Es war sehr inspirierend, in den letzten zwei Jahren von euch zu hören, was ihr als nächstes sehen wollt – und wir sind da ganz bei euch. Der DOOM Slayer soll noch mächtiger werden? Erledigt. Mehr knallharte Dämonen? Es gibt doppelt so viele in diesem Spiel. Ihr wollt die Hölle auf Erden erleben? Es gab gerade einen Ausblick. Aber am meisten freuen wir uns darauf, euch völlig unerwartete Dinge zu präsentieren.

Weitere Informationen und sicherlich auch Bildmaterial in Form von Trailern als auch Screenshots dürfen in den nächsten Wochen und Monaten erwartet werden. Unter anderem während der QuakeCon 2018 in Dallas, Texas, die am am 10. August 2018 stattfinden wird und Bethesda verspricht für dieses Event einen ersten Blick auf das DOOM Eternal Gameplay zu werfen. Für all diejenigen, die nicht dabei sein können, wird es einen passenden Livestream geben.

Gleichwohl Bethesda bisher offiziell keine Plattformen für den DOOM Eternal Release bestätigt hat, kann davon ausgegangen werden, dass PC als auch Konsolen gleichermaßen bedient werden. Ebenfalls ist der Veröffentlichungstermin noch offen und wird gesondert bekanntgegeben.