DOOM Eternal – Releasetermin, E3 Story-Trailer und Gameplay (Bethesda Showcase)

DOOM Eternal soll am 22. November 2019 für Nintendo Switch, PC als auch Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen. Natürlich ist der auf Metzeln und Schnetzeln ausgelegte Shooter aus dem Hause Bethesda derzeit Gast der E3 2019 und wie es sich gehört, stellt sich das gute Stück mit einem neuen Story-Trailer weiter vor.

DOOM Eternal knüpft direkt an das Ende von DOOM (2016) an. Als DOOM Slayer kehrt ihr auf die Erde zurück und müsst feststellen, dass diese von Dämonen überrannt wurde. Getreu dem Motto „Raze Hell“ macht ihr sprichwörtlich alles platt, was euch vor die verschiedenen Waffen, darunter ein neuer DOOM-Klingenaufsatz und die gute alte Kettensäge, kommt und nicht auf eurer Seite steht. Also alles…

DOOM Eternal – Official E3 Story Trailer

DOOM Eternal wird von id Software entwickelt und versteht sich als direkter Nachfolger des 2016-er DOOM-Ablegers. Und wenn ihr mit mächtigen Waffen neue und bekannte Dämonen zu Kleinholz verarbeitet, wird euch ein brandneuer packender Soundtrack von Mick Gordon auf die Ohren wehen. Einen passenden Vorgeschmack dessen könnt ihr euch anhand des nachfolgenden Bethesda DOOM Eternal E3 2019 Showcase verschaffen.

DOOM Eternal Full Showcase Presentation | Bethesda E3 2019

DOOM Eternal wird in verschiedenen Versionen angeboten und kann ab sofort als Standard Edition, Deluxe Edition oder limitierte Collector’s Edition vorbestellt werden.

Die DOOM Eternal Collector’s Edition enthält (Angaben laut Hersteller):

Den DOOM Slayer-Helm in Originalgröße

Year-One-Pass Zugriff auf zwei Einzelspieler-Kampagnen-Add-ons, die innerhalb eines Jahres nach Veröffentlichung von DOOM Eternal erscheinen. Mit dabei: Neue Perspektiven und neue Spielstile. Erleben Sie die kataklysmischen Ereignisse, durch die die Dämonen die Erde zu Fall brachten.

Code für den verlustfreien Download der Soundtracks zu DOOM Eternal und DOOM 2016 Alle Audiophilen da draußen dürfen sich über einen Code zum verlustfreien Download beider Spiele-Soundtracks freuen! Der Code ist obendrein auf eine Kassette im UAC-Look gedruckt, nach der sich Ihr Walkman verzehren wird.

Lore Book Dieses handgefertigte Lore Book hält Ereignisse im DOOM-Universum fest, beleuchtet die Geschichte des Slayers und deutet zukünftiges Geschehen an.

„The Gift of Argent Power“-Lithografie, 28 x 43 cm

Dämonischer-Slayer-Skin

Klassisches Waffen-Sound-Pack Retro-Soundeffekte für alle DOOM Eternal-Waffen

Exklusive Steelbook-Hülle Die von Grafikdesigner und Illustrator Gabz und Mondo entworfene SteelBook-Hülle der DOOM Eternal Collector’s Edition bietet einzigartiges Design für alle glühenden Fans.

DOOM Eternal-Spiel

Die DOOM Eternal Deluxe Edition enthält (Angaben laut Hersteller):

Year One-Pass Zugriff auf zwei Einzelspieler-Kampagnen-Add-ons, die innerhalb eines Jahres nach Veröffentlichung von DOOM Eternal erscheinen. Mit dabei: Neue Perspektiven und neue Spielstile. Erleben Sie die kataklysmischen Ereignisse, durch die die Dämonen die Erde zu Fall brachten.

Dämonischer-Slayer-Skin

Klassische-Waffen-Sound-Pack Retro-Soundeffekte für das DOOM Eternal-Arsenal

DOOM Eternal-Spiel

Weiterhin können ihr euch, wenn ihr eine beliebige Version von DOOM Eternal vorbestellt das „Rip-and-Tear-Pack“ sichern (Angaben laut Hersteller):