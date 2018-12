Dragon Age 4 – Offiziell während der Game Awards 2018 mit erstem Teaser angekündigt

Gerüchte, wonach Entwickler BioWare seit geraumer Zeit an einem neuen Teil der Dragon Age-Serie arbeiten würde, haben sich am gestrigen Abend als Tatsache herausgestellt. Während der The Game Awards 2018 hat BioWare einen Teaser-Trailer veröffentlicht und damit bestätigt, dass man an einem neuen Dragon Age-Spiel, umgangssprachlich bisher als Dragon Age 4 beschrieben, arbeitet.

Entsprechend hat sich auch BioWare’s Mark Darrah, Executive Producer, auf der offiziellen BioWare-Blog-Webseite geäußert. Es heißt, dass man schon eine Weile an dem neuen Dragon Age-Spiel arbeite und man freue sich, dass man dies nun öffentlich bekanntgeben könne. Auch wenn man derzeit noch keine Details zum neuen Dragon Age-Ableger verraten werde, könne man zumindest aber sagen, dass man ein neues Team um das Herzstück der Dragon Age-Entwickler-Veteranen versammelt habe. Dabei handle es sich im Mitarbeiter, die schon mit Dragon Age per se oder auch Jade Empire sowie Baldur’s Gate bewiesen haben, was sie können.

Mark Darrah selbst gibt zudem zu verstehen, dass er derzeit komplett auf das Action-Rollenspiel Anthem fokussiert sei, während der Rest des Teams sich darum gekümmert hat, wie man das BioWare Storytelling auf die nächste Stufe bringen kann.

Weiterhin ergänzt Creative Director Matthew Goldman, dass er sich freue zusammen mit talentierten Kollegen erneut eine farbenfrohe, vielschichtige und epische Geschichte angesiedelt in seinem Lieblingsuniversum zu erschaffen.

Der neue Dragon Age-Teil wird voraussichtlich wieder für PC sowie Playstation- und Xbox-Konsolen erscheinen. Ein Release-Termin bzw. Zeitraum steht derzeit noch nicht fest.

Dragon Age Official Teaser Trailer – 2018 Game Awards