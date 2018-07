Dragon Ball FighterZ – Base Goku und Base Vegeta sind die nÃ¤chsten DLC-Charaktere

In der neusten Ausgabe der V-Jump wurden die nächsten DLC-Charaktere für Dragon Ball FighterZ vorgestellt. Hierbei handelt es sich um Base Goku und Base Vegeta. Beide Charaktere sollen in Japan bereits Anfang August 2018 erscheinen, wann die Veröffentlichung in Nordamerika sowie Europa stattfindet, ist derzeit noch nicht bekannt.

Base Goku sowie Base Vegeta entstammen der Saiyajin-Saga, bei der sie erstmalig aufeinander Treffen. Goku stehen in dieser Form die zwei Techniken “Kaio-ken” und “Super Spirit Bomb” zur Verfügung. Nachdem Kaio-ken aktiviert wurde, könnt ihr eine Vielzahl aufeinander folgende Angriffe auf den Gegner loslassen. Wenn eure Partner K.O. gegangen sind, steigt die Kraft von Base Goku um das 20-fache. Super Spirit Bomb oder auch “Genkidama” genannt, ist die stärkste Attacke von Son Goku, die jedoch eine sehr lange Aufladezeit benötigt.

Base Vegeta hat seine herkömmliche Saiyajin-Rüstung an, bei dem sein Schwanz noch um die Hüfte gewickelt ist. Ob sich Vegeta dadurch auch in einen Weraffen verwandeln kann, ist ungewiss. Folgende zwei Attacken werden Vegeta zur Verfügung stehen: “Galick Gun” und “Galaxy Breaker”. Mit Galick Gun feuert ihr einen Energie-Strahl auf den Boden – sowohl zu Boden als auch von der Luft einsetzbar. Bei der Attacke Galaxy Breaker sammelt Vegeta die Energie und feuert diese anschließend in alle Richtungen ab.

Zudem wird in der V-Jump darüber berichtet, dass eine Open Beta für die Switch-Version von Dragon Ball FighterZ geplant ist. Diese ist für den August 2018 geplant und soll lokale Drei-gegen-Drei Multiplayer-Kämpfe unterstützen.

Dragon Ball FighterZ ist bereits für PC, PlayStation 4 und Xbox One im Handel erhältlich. Am 28. September 2018 soll auch die Nintendo-Switch-Version in Nordamerika und Europa veröffentlicht werden.