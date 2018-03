Dragon Ball FighterZ – Launch-Trailer vom Charakter-Pack-DLC stimmt auf Release ein

Erst kürzlich konnten wir euch die beiden kommenden Charaktere Broly und Bardock von Dragon Ball FighterZ in Akion zeigen, schon ist der Release-Tag gekommen. So hat Bandai Namco den offiziellen Launch-Trailer des ersten Dragon Ball FighterZ-DLCs veröffentlicht, welchen ihr im Anschluss finden könnt. Das Charakter-Pack-DLC Mighty Clashes wird am 28. März 2018 veröffentlicht und enthält neben Broly und Bardock, fünf alternative Kostümfarben, einen Lobby Avatar und einen Z-Stamp.

Broly ist einer der letzten Überlebenden des von Freezer zerstörten Planeten Vegeta, bei dessen Angriff beinahe alle Saiyajins ausgelöscht wurden. Der gewaltige Körperbau des legendären Super-Saiyajins verleiht seinen Angriffen eine beeindruckende Reichweite und enorme Kraft. Sein Meteor-Ultimate-Angriff „Gigantic Meteor“ lässt ihn über seinem Widersacher schweben, während er eine gewaltige Energieexplosion auf ihn hinabregnen lässt.

Bardock, der Vater von Raditz und Son Goku, hat seine Kampffertigkeiten als mächtiger Krieger in unzähligen Schlachten bis zur Perfektion verbessert – ein Charakter, dessen Handling leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern ist. Seine ausgedehnten Kombos setzen eine gewisse Übung voraus. Die Spieler werden für eine erfolgreiche Kombo belohnt, da seine Sturmangriffe schwer zu kontern sind. Sein Meteor-Ultimate-Angriff verwandelt Bardock in einen Super-Saiyajin, der die gesamte Macht der mysteriösen Alienrasse kanalisiert.

Beide neuen Charaktere sind Teil des FighterZ Passes, welcher insgesamt acht Charaktere enthält. Broly und Bardock erscheinen zudem mit jeweils einer Dramatic-Scene, welche im neuen Trailer zu sehen sind.

Dragon Ball FighterZ ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One sowohl digital als auch als Retail-Fassung erhältlich. Zudem könnt ihr mit unserem Dragon Ball FighterZ Erfolge Trophäen Leitfaden die 100%-ig Komplettierung in Angriff nehmen!

Dragon Ball FighterZ – Charakter-Pack Launch-Trailer “Mighty Clashes”