Dragon Ball FighterZ – E3 2017-Trailer stellt neuen Teil der Dragon Ball-Serie vor

Bandai Namco und Arc System Works haben im Zuge der E3 2017 Xbox Pressekonferenz mit Dragon Ball FighterZ einen neuen Teil der beliebten Manga-Serie angekündigt.

Anfang 2018 soll das actiongeladene Dragon Ball FighterZ für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Versprochen werden unter anderem drei-gegen-drei-Kämpfe, um euch die Option an die Hand zu geben mehr als nur einen Kämpfer bzw. Stil zu meistern. Weiterhin werden Luftkombos sowie zerstörbare Stages in Aussicht gestellt.

Dragon Ball FighterZ wird auf Basis der Unreal Engine entwickelt und klassisches 2D-Beat’em Up kombiniert mit 3D-Charaktermodellen bieten.

DRAGON BALL FighterZ – E3 2017 Trailer