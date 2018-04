Dragon Ball FighterZ – Fused Zamasu als nächster DLC-Charakter vorgestellt

Bandai Namco hat in der jüngsten Ausgabe der japanischen V-Jump den nächsten spielbaren DLC-Charakter zu Dragon Ball FighterZ enthüllt! Hierbei handelt es sich um Fused Zamasu, eine fusionierte Form des Supreme Kai Schüler Zamasu sowieo Goku Black.

Fused Zamasu wird auch als Gott der höchsten Stärke mit einem unsterblichen Körper beschrieben. Die Special-Moves erlauben es ihm zu fliegen, wodurch er in diesem Zustand in acht verschiedene Richtungen gesteuert werden kann. Zudem ist Fused Zamasu mit dem “Holy Wrath”- und “Lightning of Absolution”-Move ausgestattet. Durch ersteres kann er einen gewaltigen Energieball aus seinen Fingerspitzen schießen und durch zweiteres steigt Fused Zamasu mit seinen Flügeln empor hinauf und lässt Donner hinab regnen.

Dragon Ball FighterZ ist derzeit für PC, Play Station 4 und Xbox One erhältlich. Bislang wurde kein Datum für die Veröffentlichung des nächstes DLC-Charakters bekanntgegeben, aber wir halten euch auf dem Laufenden! Falls ihr die Zeit etwas überbrücken möchtet, dann schaut euch unseren Test zu Dragon Ball FighterZ an!