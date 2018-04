Dragon Ball FighterZ – Fused Zamasu erhält einen offiziellen Trailer spendiert

Bereits vergangene Woche haben wir euch davon berichtet, dass Bandai Namco in der japanischen V-Jump den nächsten DLC-Charakter für Dragon Ball FighterZ enthüllt hatte. Hierbei handelt es sich um den fusionierten Zamasu. Nun hat Bandai Namco den DLC-Charakter für den westlichen Markt angekündigt und präsentiert ihn in einem Charakter-Trailer – das Video haben wir euch am Ende eingebunden.

Im Video wird gezeigt, wie “Fused Zamasu” aus der Fusion von Goku Black und dem Supreme Kai Schüler Zamasu, mittels der “Potara-Ohrringe” entsteht. Fused Zamasu wird auch als Gott der höchsten Stärke mit einem unsterblichen Körper beschrieben, und dass alles hat er den Super Dragon Balls zu verdanken. Laut Bandai Namco ist er sogar der mächtigste Gott aller Zeiten.

Dragon Ball FighterZ ist derzeit für PC, Play Station 4 und Xbox One erhältlich. Bislang wurde kein Datum für die Veröffentlichung des DLC-Charakters genannt. Fest steht, dass ihr den Charakter einzeln oder mit dem FighterZ-Pass erwerben könnt. Der FighterZ-Pass enthält insgesamt acht Charaktere, die Bandai Namco zusätzlich für Dragon Ball FighterZ veröffentlichen möchte.

Dragon Ball FighterZ – Charakter-Trailer “Fusionierter Zamasu”