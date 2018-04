Dragon Quest Builders 2 – Erste Screenshots und Details zum nächsten Block-Make-Rollenspiel

Square Enix Japan hat die offizielle Webseite zu Dragon Quest Builders 2 aktualisiert und neue Details als auch die ersten Bilder zu ihrem nächsten Action-Rollenspiel mit Sandbox-Elementen enthüllt.

Neben den neuen Inhalten, die veröffentlicht wurden, wurde auch der Untertitel zu Dragon Quest Builders 2 präsentiert. So wird er “The God of Destruction Malroth and the Vacant Island” lauten. Einigen von euch könnte der “God of Destruction Malroth” bekannt vorkommen, da er bereits in Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line vorgekommen ist. Welche Rolle er in der Story haben wird, ist jedoch unklar.

Bei Dragon Quest Builders 2 strandet ihr als männlicher oder weiblicher Charakter, welche Entscheidung bei euch liegt, am Ufer einer unbewohnten Insel. Diese Insel, auf der es nur wenig Blumen und Lebewesen gibt, wird euer neues Zuhause und die Basis der kommenden Abenteuer sein. Der Geschichte nach hat der Vorfahre eures Vorfahren einst die Welt vor der Dunkelheit gerettet und stieg somit zum Legendären Erbauer auf. Ihr seid jedoch noch immer in der Lernphase und habt einen langen Weg, um in die Fußstapfen des Vorfahren zu treten. Daher verlasst ihr euch auf euer “Builder’s Book”, dass ihr immer auf eurem Rücken trägt.

Indem ihr die Welt, die aus Blöcken besteht, verarbeitet, erhaltet ihr Materialien, mit denen man Waffen, Werkzeuge, Gebäude und Einrichtungsgegenstände herstellen kann. Durch die Verbesserung der Baukunst werdet ihr allmählich stärker und die Gebiete, die man erforschen kann, werden größer. Wertvolle Materialien erhält man ebenfalls dadurch, dass man Monster besiegt. Im zweiten Teil wird man im Wasser schwimmen und tauchen können. Mit der Gleit-Funktion kann man von hohen Bergen ins Tal stürzen und sich schneller fortbewegen. Die Anzahl der Blöcke, die man stapeln kann, wurde verdreifacht. Außerdem wird man Gebiete mit Wasser auffüllen und damit Wasserfälle erstellen können. Ihr könnt bei dem zweiten Builders-Ableger mit bis zu vier Personen die Welt erkunden und euer Abenteuer bestreiten.

Dragon Quest Builders 2 ist derzeit für Nintendo Switch und PlayStation 4 in Entwicklung und ein Release-Termin wurde noch nicht angekündigt.