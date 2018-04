Dragon Quest Builders 2 – Neue Story-Inhalte und Gameplay-Mechaniken vorgestellt

In der neusten Ausgabe der japanischen Weekly Jump hat Square Enix neue Informationen zu Dragon Quest Builders 2 enthüllt. Die Informationen beinhalten die Geschichte des Spiels, als auch einige Gameplay-Elemente.

Im Action-Rollenspiel mit Sandbox-Elementen strandet ihr als Protagonist auf einer unbewohnten Insel, die schnell euer neues Zuhause wird. Während ihr die Insel immer weiter erkundet, ertönt eine mysteriöse Stimme, die euch erzählt, dass euer Ziel der Berg ist, dessen Spitze ihr erklimmen sollt. Nachdem ihr die Anweisungen befolgt habt, entdeckt ihr eine Höhle , in der ein mysteriöses Steinmonument steht. Ihr erinnert euch, bereits diverse Steinsäulen auf der Insel gesehen zu haben, bei denen das Wort “Trials” eingraviert war. Daraufhin ertönt die mysteriöse Stimme erneut und erklärt, dass ihr die Prüfungen bestehen müsst, um der nächste Meister-Erbauer zu werden.

Während ihr die Insel weiter erkundet und eure auferlegten Prüfungen versucht zu bestehen, könnt ihr euch die verschiedenen neuen Spielelemente zu nutze machen, die im zweiten Teil hinzugefügt wurden. So könnt ihr zum Beispiel Unterwasser schwimmen, mit einem Gleiter durch die Lüfte segeln, durch einen Dashing-Move rennen und diagonale Blöcke erbauen.

Dragon Quest Builders 2 spielt in der Welt von Dragon Quest II und führt die Geschichte dort fort, wo sie im zweiten Teil der Dragon-Quest-Reihe endet, und zwar mit dem eingekehrten Frieden. Der Frieden soll nicht lange währen, denn eine religiöse Gruppe ist übrig geblieben, welche die Ambitionen vom besiegten Hargon Wirklichkeit werden lassen möchte. Die Organisation nannte sich fortan “Hargon Order” und überfiel Städte, zerstörten Schlösser und setzen alles daran, dass der Frieden ein jähes Ende nimmt. Nur wenige Menschen überlebten diesen Aufstand des Ordens, der die Vernichtung der Welt herbeisehnt. Mit eurer Fähigkeit als Erbauer Neues zu erschaffen, stellt ihr das größte Hindernis des Ordens dar, und sie werden alles versuchen, um euch am erbauen zu hindern.

Unklar ist allerdings noch, welche Rolle Malroth spielt, der den selben Namen des Gottes der Zerstörung trägt. Malroth hat in Dargon Quest Builders 2 bei seiner Ankunft auf der unbewohnten Insel all seine Erinnerungen an sein früheres Leben verloren. Er schließt sich euch an und versucht mit euch die Mysterien der Insel zu lüften. Obwohl er selbst nicht bauen kann, soll er sehr gut beim Bekämpfen der Monster als auch im Sammeln der Gegenstände sein.

Dragon Quest Builders 2 ist derzeit für Nintendo Switch und Playstation 4 in Entwicklung. Ein Veröffentlichungstermin wurde bislang noch nicht angekündigt.